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Шимшер Леон Герш

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шимшер Леон Герш
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, д. Вилька

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