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Судинит Станислав Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Судинит Станислав Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Вознесенской вол., д. Мед. . .

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