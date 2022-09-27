Соловьев Петр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Петр Яковлев

Соловьев Петр Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соловьев Петр Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Бетигольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.