Рудецкий Арон Лейбов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудецкий Арон Лейбов

Рудецкий Арон Лейбов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рудецкий Арон Лейбов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Эйрагольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.