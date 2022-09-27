Мурженов Калистрат Фокевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурженов Калистрат Фокевич

Мурженов Калистрат Фокевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мурженов Калистрат Фокевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, м. Яново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.