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Линев Харлампий Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Линев Харлампий Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, с. Александров

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