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Кесас Игнатий Антонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кесас Игнатий Антонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Тырк… вол., д. С…

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