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Доктус Леон Людвигов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Доктус Леон Людвигов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Ольсидской вол.

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