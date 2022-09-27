Гольт Перец Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольт Перец Абрамов

Гольт Перец Абрамов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гольт Перец Абрамов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Бетигольской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.