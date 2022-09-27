Полютис Казимир Дом. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолютис Казимир Дом.

Полютис Казимир Дом.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полютис Казимир Дом.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, г. Ковно

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.