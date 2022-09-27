Паняев Иван Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаняев Иван Евсеев

Паняев Иван Евсеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Паняев Иван Евсеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Тарусский уезд, Солопенской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.