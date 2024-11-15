Евдокимов Дмитрий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Дмитрий Егоров

Евдокимов Дмитрий Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евдокимов Дмитрий Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Медынский уезд, Матовской вол., д. Матов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.