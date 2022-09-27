Башанов Роман Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашанов Роман Прокопьев

Башанов Роман Прокопьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Башанов Роман Прокопьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Семиревской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.