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Маркин Михаил Влад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маркин Михаил Влад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Шамбулывч. в. с. Пинево.

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