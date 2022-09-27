Зиноров Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиноров Закир

Зиноров Закир

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зиноров Закир
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Барышевской в. д. Ванузиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.