Васильев Никол. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Никол. Вас.

Васильев Никол. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильев Никол. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чебоксарский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.