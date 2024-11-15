Абрамов Матвей Кон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Матвей Кон.

Абрамов Матвей Кон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абрамов Матвей Кон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Никифоровской в. с. Никифоровки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.