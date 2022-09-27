Фахрутдинов Хаматс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФахрутдинов Хаматс.

Фахрутдинов Хаматс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фахрутдинов Хаматс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Собакинской д. Агабейд.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.