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Тряков Захар Осип

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тряков Захар Осип
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Тойсинская Обокасово

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