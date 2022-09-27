Антонов Федор Мартьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Федор Мартьянов

Антонов Федор Мартьянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антонов Федор Мартьянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Крымской вол., д. Шеторот.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.