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Дроботов Кульма Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дроботов Кульма Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, ст. Каменской х. Роамк(?)

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