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Селезнев Степ. Арсен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селезнев Степ. Арсен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Хопёрский округ, Преображенской стан.

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