Манушкин Григ. Дем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанушкин Григ. Дем.

Манушкин Григ. Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Манушкин Григ. Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Хопёрский округ, Павловской х. Кадальн.(?)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.