Манохин Иван. Ефр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохин Иван. Ефр.

Манохин Иван. Ефр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Манохин Иван. Ефр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, Гундоровской, х. Дубового

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.