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Калачев Иван Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калачев Иван Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Хопёрский округ, Филоновск. х. Страхова

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