Орехов Иван. Тихон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрехов Иван. Тихон.

Орехов Иван. Тихон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орехов Иван. Тихон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, Калитвенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.