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Калинин Борис Нкл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калинин Борис Нкл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, х. Можаев

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