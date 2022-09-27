Денисов Георг. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Георг. Филип.

Денисов Георг. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Денисов Георг. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, Митякинской, х Рогов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.