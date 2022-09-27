Гнилорыбов Гавриил Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнилорыбов Гавриил Дементьев

Гнилорыбов Гавриил Дементьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гнилорыбов Гавриил Дементьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, Калитвенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.