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Борисов Мих. Архип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борисов Мих. Архип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, Гундоровской

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