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Мордосевич Антон Захарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мордосевич Антон Захарович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Соболянская

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