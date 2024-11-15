Артешук Прокофий Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртешук Прокофий Аврамович

Артешук Прокофий Аврамович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артешук Прокофий Аврамович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Брестский уезд, Ратайчиукая, д. Менков.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.