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Цепищев Феодор Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цепищев Феодор Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Кашинской вол., д. Макруши

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