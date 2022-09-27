Окишев Антон Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкишев Антон Дмитриев

Окишев Антон Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Окишев Антон Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Левинской вол., д. Демиденки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.