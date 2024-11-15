Колчанов Сергей Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчанов Сергей Данилов

Колчанов Сергей Данилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колчанов Сергей Данилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Даровской вол., х. Молотово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.