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Ашетов Аким Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ашетов Аким Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Водоз. вол., д. Бол. Ключ

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