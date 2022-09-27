Шмырин Алексей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмырин Алексей Матвеев

Шмырин Алексей Матвеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шмырин Алексей Матвеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Шишкинской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.