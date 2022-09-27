Носков Тимофей Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Тимофей Данилов

Носков Тимофей Данилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Носков Тимофей Данилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Синцовской вол., д. Мишкин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.