Новоселов Михаил Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселов Михаил Егоров

Новоселов Михаил Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новоселов Михаил Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Ботаевской вол., п. Дешинский

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.