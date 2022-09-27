Журавлев Никифор Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Никифор Егоров

Журавлев Никифор Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Журавлев Никифор Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Колковской вол., д. В.-Журав.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.