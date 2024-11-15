Дегтярев Алексей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярев Алексей Степанов

Дегтярев Алексей Степанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дегтярев Алексей Степанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Навалих. вол., д. Головлин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.