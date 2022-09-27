Собонаев Николай Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобонаев Николай Александров

Собонаев Николай Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Собонаев Николай Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Кипанурской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.