Оносов Илья Ксенофонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОносов Илья Ксенофонтов

Оносов Илья Ксенофонтов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оносов Илья Ксенофонтов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Шешургской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.