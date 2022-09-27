Шаров Алексей Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаров Алексей Митрофанов

Шаров Алексей Митрофанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шаров Алексей Митрофанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Малощегловской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.