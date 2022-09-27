Мухлыгин Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухлыгин Иван Михайлов

Мухлыгин Иван Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мухлыгин Иван Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Пачинской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.