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Сариков Макар

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сариков Макар
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, Мушаковской вол., д. Турдалей.

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