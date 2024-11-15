Болотов Пётр Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотов Пётр Григ.

Болотов Пётр Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болотов Пётр Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Руднянской, с. Рудни

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.