Кочев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочев Иван

Кочев Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочев Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд, Ибской, д. Сардской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.