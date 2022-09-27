Махов Васил. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахов Васил. Дмитр.

Махов Васил. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Махов Васил. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Моложский уезд, Николинск., д. Каместово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.