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Харитонов Савелий Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харитонов Савелий Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, д.Петровская

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